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Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
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Тен Хаг разработал трёхсторонний план игры «МЮ» на текущий сезон — Daily Mail

Тен Хаг разработал трёхсторонний план игры «МЮ» на текущий сезон — Daily Mail
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед началом нынешнего сезона разработал план игры «красных дьяволов», состоящий из трёх пунктов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, во-первых, нидерландский специалист просит футболистов быть более агрессивными, как в линии атаки, так и в линии обороны, с целью снизить количество «необязательных» пропущенных голов.

Во-вторых, тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» больше владел мячом. 54-летний специалист настаивает, что футболисты должны лучше защищать мяч для того, чтобы держать игру под контролем.

В-третьих, нидерландский тренер хочет, чтобы игроки манкунианцев лучше проявляли себя в позиционной игре. Тен Хаг показывал команде видеозаписи, подчёркивающие важность правильной расстановки на поле в целях предотвращения «глупых» ошибок.

После трёх туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 14-е место.

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