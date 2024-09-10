Представитель Дзюбы написал комментатору матча, в котором форвард пнул игрока «Амкала»

Комментатор Павел Чепурин в своём телеграм-канале поделился скриншотом сообщения от Леонида Гольдмана, являющегося представителем нападающего Артёма Дзюбы, в котором он заявил о желании обсудить работу комментатора во время матча любительского турнира, где 36-летний футболист пнул игрока «Амкала» Антона Карпова. Чепурин осудил поведение Дзюбы.

Фото: Телеграм-канал Павла Чепурина

«Сегодня г-н Гольдман изъявил желание обсудить работу комментатора в матче с «Амкалом». Ведь там больше не было ничего, что заслуживало бы внимания официального представителя Артёма Дзюбы», — написал Чепурин.

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги он провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять матчей и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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