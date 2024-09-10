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Данни: Мангаш был важным игроком в «Витории», «Спартак» подписал хорошего футболиста

Данни: Мангаш был важным игроком в «Витории», «Спартак» подписал хорошего футболиста
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни прокомментировал переход защитника Рикарду Мангаша в «Спартак» из «Витории Гимарайнш».

«Я знаю чемпионат Португалии и Рикарду Мангаша. Он очень хороший игрок и в хорошей форме. Мангаш был самым важным игроком в «Витории Гимарайнш». «Спартак» подписал хорошего игрока», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Всего Мангаш провёл за взрослую карьеру 149 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб. Сумма трансфера Рикарду в российский клуб оценивается в € 2 млн.

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