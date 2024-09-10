Новичок «Спартака» Мангаш обратился к болельщикам красно-белых

Новоиспечённый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш обратился к фанатам московского клуба после перехода из «Витории Гимарайнш».

«Привет, красно-белые! Я Рикарду Мангаш, сейчас я на это прекрасном стадионе. Я очень рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы. Давайте проведём шикарный сезон и сделаем историю», — приводит слова Мангаша пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Всего Мангаш провёл за взрослую карьеру 149 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб. Сумма трансфера Рикарду в российский клуб оценивается в € 2 млн.