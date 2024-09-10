Ромащенко: Антону Миранчуку даже в 29 лет ещё играть и играть! «Сьон» — полезный опыт

Экс-тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Для Антона Миранчука переход в «Сьон» — это полезный опыт. Брат за границей — и он решил попробовать. Швейцария — неплохой чемпионат, он сможет показать там свои качества. У Антона хороший футбольный возраст, почему бы и не попробовать? Я рад за него, что он решился. Даже в почти 29 лет ему ещё играть и играть!», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По ходу прошедшего сезона Ромащенко был главным тренером «Ахмата». В начале сезона он сменил Сергея Ташуева на этом посту. Однако весной нынешнего года Мирослав Ромащенко ушёл в отставку.