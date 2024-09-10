Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин: у ЦСКА тяжёлое положение, но нельзя сказать, что клуб не усилился

Евгений Алдонин: у ЦСКА тяжёлое положение, но нельзя сказать, что клуб не усилился
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал летнюю трансферную кампанию столичного клуба и оценил влияние новичков команды на турнирное положение.

«Сложно давать оценку, потому что новички только вкатываются в команду. Смотреть на то, как они заменили ушедших игроков, в начале сезона некорректно. На бумаге это адекватные замены, но вопрос в том, на протяжении какого времени они будут качественно заменять тех, кто покинул ЦСКА.

Даже если подпишут Гуарирапу, то это максимум усиление ротации. Руководство не даёт оценку трансферной кампании. Можно ли дать послабление из-за финансовой ситуации? У клуба тяжёлое положение, ставятся определённые задачи, и главный вопрос в том, сможет ли собранный состав их выполнить. Но нельзя сказать, что клуб не усилился. Круговой и Жемалетдинов показывают хороший футбол, хоть и с сильными соперниками, как и весь ЦСКА, не всегда убедительны», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Материалы по теме
«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию
«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android