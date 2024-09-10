Евгений Алдонин: у ЦСКА тяжёлое положение, но нельзя сказать, что клуб не усилился

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал летнюю трансферную кампанию столичного клуба и оценил влияние новичков команды на турнирное положение.

«Сложно давать оценку, потому что новички только вкатываются в команду. Смотреть на то, как они заменили ушедших игроков, в начале сезона некорректно. На бумаге это адекватные замены, но вопрос в том, на протяжении какого времени они будут качественно заменять тех, кто покинул ЦСКА.

Даже если подпишут Гуарирапу, то это максимум усиление ротации. Руководство не даёт оценку трансферной кампании. Можно ли дать послабление из-за финансовой ситуации? У клуба тяжёлое положение, ставятся определённые задачи, и главный вопрос в том, сможет ли собранный состав их выполнить. Но нельзя сказать, что клуб не усилился. Круговой и Жемалетдинов показывают хороший футбол, хоть и с сильными соперниками, как и весь ЦСКА, не всегда убедительны», — приводит слова Алдонина Metaratings.