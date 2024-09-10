Ромащенко: РПЛ должна быть заинтересована в Дзюбе и Джикии — глупость, если это не так

Экс-тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал отсутствие на данный момент клубов у защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы.

«Удивлён, что такие игроки как Дзюба и Джикия до сих пор в поисках новых команд. Я знаю, что они большие мастера и не сидят сложа руки. Оба 100% поддерживают форму. Может, даже не только самостоятельно, но и в тренировках с командами из низших лиг.

Мне кажется, что РПЛ должен быть заинтересована в них, это качественные. Глупость, если это не так, — разбрасываться такими футболистами неправильно. Но даже если оба останутся без клубов, то в любом случае просто нужно будет потерпеть. С их опытом и умением поддерживать себя в форме зимой они наверняка найдут новые команды. Но я уверен, что они смогут сделать это и сейчас, на флажке трансферного окна», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.