Андрей Канчельскис: дай бог, чтобы Мангаш помог «Спартаку» занять хотя бы третье место

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход португальца Рикарду Мангаша в столичный «Спартак».

— Как оцените переход Мангаша? Заиграет в «Спартаке»?

— У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.

— Можно ли португальца считать заменой для Олега Рябчука с учётом слухов о его переезде во Францию?

— Нужно смотреть на ситуацию, только если Олег уедет во Францию зимой. Сложно отвечать на этот вопрос, пока не будет конкретики по Рябчуку. Мангаша могли взять как для конкуренции, так и на замену.

— Томаш Амарал проводит хорошую работу этим летом. Даёт ли это кредит доверия португальцу?

— «Спартак» — это уникальный клуб, где всё может поменяться за один день. Я не уверен, что Амарал сможет долго работать, ведь у «красно-белых» никто надолго не задерживается на такой должности. Клубу нужна стабильность, чтобы было понимание того, что нельзя менять менеджмент так быстро и сразу требовать от новых работников результат, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.