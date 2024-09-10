Нидерланды — Германия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Германии. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Лигт, Думфрис, Гравенберх, Симонс, Схаутен, Гакпо, Рейндерс, Бробби.

Германия: тер Штеген, Та, Шлоттербек, Раум, Киммих, Андрих, Вирц, Мусиала, Грос, Хаверц, Ундав.

Последний раз сборные Нидерландов и Германии играли между собой в марте этого года. В той товарищеской встрече победу одержали немцы — 2:1.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: