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Англия — Финляндия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Англия — Финляндия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Англии и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мортен Крог из Дании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Льюис, Конса, Стоунз, Гомес, Райс, Сака, Грилиш, Гордон, Кейн.

Финляндия: Градецки, Иванов, Штоль, Хосконен, Уронен, Камара, Пельтола, Кескинен, Пукки, Шуллер, Йенсен.

Напомним, в 1-м туре англичане нанесли поражение в гостях сборной Ирландии (2:0), в то время как финны также на выезде крупно уступили команде Греции (0:3).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Англии является финалистом прошедшего Евро-2024, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2.

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