Кечинов: переход Антона Миранчука в «Сьон» приближает его к закату карьеры

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов сказал, что переход экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» приближает его к закату карьеры.

«Наверное, переход Антона Миранчука в «Сьон» приближает его к закату карьеры. У него сложилась не такая футбольная карьера, как у Алексея. Но переход в «Сьон» — это желание Антона, ведь он хотел поиграть в Европе в клубе любого уровня. Теперь Антон осуществит свою мечту.

Однако Миранчук — футболист хорошего уровня, он бы пригодился любой команде РПЛ. Поэтому странновато, почему он оказался ненужным «Локомотиву». В стане железнодорожников он бы стал опытным наставником для молодёжи, которая сейчас играет и раскрывается», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.