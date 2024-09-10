Валерий Гладилин: Дзюба закончил с большим футболом, а Джикия ещё поиграет лет пять

Бывший футболист Владислав Гладилин поделился мнением о развитии карьеры нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии, находящихся без клуба.

«Джикия в качестве защитника будет играть на хорошем уровне ещё лет пять. Но не понимаю, почему он и его агент не нашли клуб. Это странно, ведь Георгий — хороший защитник, который в расцвете сил, и проблем с командой быть не должно.

Дзюба же уже занимается рекламой и шоубизнесом, у него не будет проблем. Можно сказать, что Артём закончил с большим футболом», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Минувшим летом у Дзюбы закончился срок действия контракта с «Локомотивом». У Джикии истёк контракт со «Спартаком».

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