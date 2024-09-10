Рюдигер задумался об уходе из сборной Германии после критики в его адрес

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер всерьёз задумался о том, чтобы покинуть национальную команду после того, как получил множество критики в отношении себя, связанной с фотографией, которую люди прикрепляют к религиозному характеру. Об этом сообщает портал Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее немецкий журналист Юлиан Райхельт прокомментировал фото, выложенное защитником мадридского «Реала» и сборной Германии, и заявил, что футболист показал жест, связанный с запрещённой организацией.

За сборную Германии Антонио Рюдигер выступает с 2014 года. В составе национальной команды он провёл 74 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 25 млн.