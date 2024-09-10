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«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом обыграл «Чайку» в матче Первой Лиги

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом обыграл «Чайку» в матче Первой Лиги
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой Лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Чайка» из
Песчанокопского. Игра проходила на стадионе «Леон Арена» (Раменское, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. Игра прошла без зрителей. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровск»

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2024, вторник. 16:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Гаджимурадов – 64'    

Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов, замкнув прострел одноклубнка.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17). «СКА-Хабаровск» с восемью очками занимает 16-е место, а «Чайка» с 13 очками расположилась на седьмой строчке.

Турнирная таблица Первой лиги
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