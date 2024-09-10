«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом обыграл «Чайку» в матче Первой Лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой Лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Чайка» из

Песчанокопского. Игра проходила на стадионе «Леон Арена» (Раменское, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. Игра прошла без зрителей. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровск»

Единственный гол на 64-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов, замкнув прострел одноклубнка.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17). «СКА-Хабаровск» с восемью очками занимает 16-е место, а «Чайка» с 13 очками расположилась на седьмой строчке.