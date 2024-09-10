«Барселона» может вернуть в клуб Мингесу, выкупив его у «Сельты» за € 9 млн — MD

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в клуб 25-летнего крайнего защитника Оскара Мингесы, выступающего за «Сельту». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у каталонского клуба есть право обратного выкупа испанского футболиста за € 9 млн. В стане сине-гранатовых видят в Мингесе подмену для правого защитника Жюля Кунде.

Напомним, 25-летний футболист является воспитанником «Барселоны». Он перешёл в «Сельту» летом 2022 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Мингеса принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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