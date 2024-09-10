Игнатьев: Дзюбу и Джикию нужно красиво провожать либо трудоустраивать — они заслужили

Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с защитником Георгием Джикией, а также нападающим Артёмом Дзюбой. Футболисты на данный момент находятся без клуба.

«То, что Дзюба и Джикия до сих пор без команды, — аномальный случай. В особенности не понимаю ситуации, с чем она связана. Мы многих вещей не знаем, видим лишь вершину айсберга. Два наших футболиста не могут найти себе команду, хотя во многих недостаёт квалифицированных мастеров. В «Зените», «Спартаке», «Динамо» всё благополучно. Но у нас ведь 16 команд и есть те, где Дзюба и Джикия могли бы изменить ситуацию.

Возможно, у них большие финансовые вопросы. Тогда ситуация иная, и её нужно прояснить. Это очень важно. Один является лучшим бомбардиром в нашем футболе, второй долгие годы был капитаном «Спартака». Такие люди должны быть на поверхности, их нужно красиво провожать или трудоустраивать — они этого заслуживают.

Если Джикия и Дзюба проявят профессионализм, ещё будет возможность найти себе пристанище. Это в их интересах. Если они пустят всё на самотёк, будет куда сложнее. Дзюба, как мне известно, играет в блогерской команде. Не лучший вариант, но голова забита футболом. Надо делать всё возможное, чтобы трудоустроиться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.