Валерий Газзаев сравнил карьеры братьев Миранчуков

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев сравнил карьеры российский полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

– Алексей поиграл в одной из лучших лиг Европы – Серии А. Это очень престижный чемпионат. А сейчас он играет в МЛС. Конечно, его карьера сложилась лучше и успешнее.

– Почему так получилось?

– Наверное, дело в уровне мастерства. Думаю, если бы Антон был востребован в чемпионате Италии, он бы туда уехал, — приводит слова Газзаева Metaratings.

Братья Миранчуки являются воспитанниками московского «Локомотива». Алексей в 2020 году перешёл в итальянскую «Аталанту». В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. 30 июля Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из США. В нынешнем сезоне МЛС Миранчук успел провести два матча за «Атланту», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Минувшим летом у Антона Миранчука закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Вчера, 9 сентября, игрок перешёл в «Сьон».