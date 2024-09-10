Мусиала хочет перейти в клуб из АПЛ, чтобы бороться за «Золотой мяч» — Sport Bild

21-летний атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заинтересован в переходе в клуб из английской Премьер-лиги, поскольку тогда у него появится больше шансов претендовать на выигрыш награды «Золотой мяч». Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, немецкий футболист рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити», который проявляет интерес к игроку. «Бавария» хочет сохранить Мусиалу в команде, но понимает, что для этого придётся сделать 21-летнего полузащитника одним из самых высокооплачиваемых футболистов мюнхенцев.

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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