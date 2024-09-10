Кечинов: Дзюба потихоньку уходит из футбола — он проявляет себя как бизнесмен и шоумен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба уже практически уходит из футбола.

«Дзюбе уже тяжело играть в каком-то серьёзном клубе. У него есть свои запросы по зарплате, поэтому клубы, которые находятся в середине таблицы, не могут воплотить все финансовые вопросы Артёма. Но Дзюба сейчас проявляет себя в качестве бизнесмена, шоумена и ведущего в определённых программах. Поэтому он потихоньку будет уходить с футбольного поприща», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, что Дзюба находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Последним клубом форварда был московский «Локомотив». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.