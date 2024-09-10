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Селюк: Конате лучше Соболева, но ни один клуб РПЛ не сделал предложений

Селюк: Конате лучше Соболева, но ни один клуб РПЛ не сделал предложений
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Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, рассказал об отсутствии интереса к своему клиенту из чемпионата России. В конце августа 26-летний ивуариец бесплатно перешёл в саудовский «Эр-Рияд».

«Конате – один из четырёх футболистов, помимо Кордобы, Сперцяна и, не помню четвёртого (Фёдора Чалова — Прим. «Чемпионата»), кто два года подряд забивает больше десяти мячей в РПЛ. Всего четыре таких футболиста на весь чемпионат! Вот у Конате закончился контракт, он свободный, бесплатный, а его характеристики не хуже, чем у Соболева, а, как я думаю, даже лучше. Он даже моложе Александра! Но ни один российский клуб не сделал ни одного предложения…

Другое дело, что мне не нужны предложения из российских клубов. Конате поехал в Саудовскую Аравию и заработает больше, чем и Глушенков, и Соболев. Мохамед будет играть среди звёзд мирового футбола, что для него большой плюс. Но у меня всё равно возникает вопрос: «Ребята, а вам что не надо, когда бесплатно? Или надо только платить за игрока 10 млн, чтобы с него откат в 5 млн получить?» — приводит слова Селюка «Спорт День за Днём».

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