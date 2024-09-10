«Мне очень жаль». Кавазашвили — о переходе Миранчука в «Сьон»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Как профессионал, я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата – любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.