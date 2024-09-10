Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне очень жаль». Кавазашвили — о переходе Миранчука в «Сьон»

«Мне очень жаль». Кавазашвили — о переходе Миранчука в «Сьон»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Как профессионал, я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата – любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию
«Не подключили только Макрона». Почему сорвался переезд Антона Миранчука во Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android