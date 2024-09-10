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Экс-игрок сборной Чили: Де Пауль играет за Аргентину только из-за того, что он друг Месси

Экс-игрок сборной Чили: Де Пауль играет за Аргентину только из-за того, что он друг Месси
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Бывший полузащитник сборной Чили Патрисио Мардонес подверг критике хавбека аргентинской национальной команды Родриго Де Пауля после того, «альбиселесте» обыграла чилийцев в матче южноамериканской квалификации к чемпионату мира — 2026 (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
06 сентября 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Мак Аллистер – 48'     2:0 Альварес – 84'     3:0 Дибала – 90+1'    

«Родриго Де Пауль — отвратительный игрок. Во время просмотра матча между сборными Аргентины и Чили я думал: «Вау, насколько ты плох». Он ограниченный футболист, однако у него очень хорошие товарищи по команде, компенсирующие ограничения. Хотел бы сказать ему: «Ты плох и играешь только из-за того, что ты друг Месси». Де Пауль — очень неприятный парень», — приводит слова Мардонеса TNT Sports Argentina.

Де Пауль провёл на поле все 90 минут матча с Чили.

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