Экс-игрок сборной Чили: Де Пауль играет за Аргентину только из-за того, что он друг Месси

Бывший полузащитник сборной Чили Патрисио Мардонес подверг критике хавбека аргентинской национальной команды Родриго Де Пауля после того, «альбиселесте» обыграла чилийцев в матче южноамериканской квалификации к чемпионату мира — 2026 (3:0).

«Родриго Де Пауль — отвратительный игрок. Во время просмотра матча между сборными Аргентины и Чили я думал: «Вау, насколько ты плох». Он ограниченный футболист, однако у него очень хорошие товарищи по команде, компенсирующие ограничения. Хотел бы сказать ему: «Ты плох и играешь только из-за того, что ты друг Месси». Де Пауль — очень неприятный парень», — приводит слова Мардонеса TNT Sports Argentina.

Де Пауль провёл на поле все 90 минут матча с Чили.

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