Булыкин: если Дзюба с Джикией не найдут себе клубы, это закончится проблемами в карьере

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с защитником Георгием Джикией, а также нападающим Артёмом Дзюбой. Футболисты на данный момент находятся без клуба.

«Не знаю, как и куда хотят пойти Дзюба с Джикией. Может, кому-то предлагают больше денег в Медиалиге, а кто-то ждёт вариантов в зимнюю паузу и сейчас будет тренироваться сам. Но если они не найдут себе клубы, то это будет большая ошибка с их стороны, потому что это может закончится не то что плачевно, а проблемами в карьере.

При этом у Дзюбы есть друг Слуцкий, который всегда договорится, чтобы он приехал в Китай. Но есть вопрос контракта и денег. Джикия же тоже может где-то найти себе клуб, если упадёт в своих финансовых запросах. Потому что я знаю, что некоторые клубы ему предлагали контракты, но не на те деньги», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.