Кечинов: Джикия здоровый, опытный и относительно не старый футболист — заканчивать рано

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, что экс-защитнику красно-белых Георгию Джикии ещё рано заканчивать свою карьеру.

«Странно, почему Джикия, которому всего 31 год, не пригодился ни одному клубу в РПЛ. Пускай, он потерял в скорости или в каких-то моментах, но он здоровый, опытный и относительно не старый футболист. Потому что даже в гораздо старшем возрасте играют в РПЛ. Посмотрим, что будет через полгода. С его опытом не стоит так рано заканчивать карьеру. В моё время рано заканчивали карьеру, потому что медицина и реабилитация были не на том уровне. Поэтому было мнение, что после 30 лет футболист являлся ветераном и его можно списывать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.