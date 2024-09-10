Роналду: я помешан на футболе, даже в своём возрасте хочу забивать много голов

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что мотивирует его продолжать играть в футбол.

«Вчера вечером я ужинал со своей семьёй, а также мамой, и мы поговорили о некоторых ситуациях, которые произошли на Евро. У меня всё ещё есть энтузиазм по отношению к игре. Я помешан на футболе, пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в моём возрасте, потому что мне это нравится», — сказал португалец в видео на личном YouTube-канале.

8 сентября в матче Лиги наций с Шотландией (2:1) Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду оформил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Роналду в отпуске играет с детьми: