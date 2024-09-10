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Агент: Рыбус сможет найти клуб в течение двух недель после закрытия окна, предложения есть

Агент: Рыбус сможет найти клуб в течение двух недель после закрытия окна, предложения есть
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы экс-защитника ряда российских клубов Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Рыбус сможет воспользоваться возможностью найти себе команду в течение двух недель после закрытия трансферного окна. Поэтому сейчас спокойно ищем команду. Есть варианты и предложения, но пока это Мацею не нравится. Это и Россия, и зарубежные клубы. Приоритет — команда, где можно будет играть», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним клубом 35-летнего футболиста был казанский «Рубин», который он покинул минувшим летом. На текущий момент Рыбус находится в статусе свободного агента.

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