Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ещенко: € 2,5 млн за Мангаша – это небольшие деньги

Андрей Ещенко: € 2,5 млн за Мангаша – это небольшие деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник столичного «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход португальского игрока «Витории» Гимарайнш Рикарду Мангаша в московский клуб.

«Это не такие уж и большие деньги. Мангаш играл за юношескую сборную Португалии, а это уже показатель, к тому же он давно знаком со спортивным директором Амаралом, что тоже является плюсом. Не странно ли подписывать легионера под Рябчука? Конкуренцию и ротацию никто не отменял, тем более если Олег [Рябчук] может уйти из «Спартака», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Рикарду Мангаш с 2023 года играл в «Витории» Гимарайнш. В активе 26-летнего игрока четыре гола и две результативные передачи в десяти встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Селюк: Конате лучше Соболева, но ни один клуб РПЛ не сделал предложений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android