«Спортинг» хочет взыскать с «Интера» € 30 млн за расторжение контракта с Жоау Мариу

«Спортинг» по-прежнему продолжает вести судебную тяжбу с миланским «Интером» в попытках взыскать с итальянского клуба € 30 млн за неправомерное расторжение контракта с экс-полузащитником «нерадзурри» Жоау Мариу. Об этом сообщает Record.

Напомним, в 2016 году «Спортинг» осуществил трансфер Мариу в «Интер». В сезоне-2020/2021 «нерадзурри» отдали полузащитника в аренду в «Спортинг». Однако по окончании сезона-2020/2021 Мариу присоединился к «Бенфике» в статусе свободного агента.

По версии «Спортинга», «Интер» сделал так, что при расторжении контракта полузащитник не мог перейти в какой-либо португальский клуб, за исключением «Бенфики».

На текущий момент 31-летний футболист выступает в составе «Бешикташа».

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