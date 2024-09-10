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Кейну вручили «Золотую кепку» за достижение отметки в 100 матчей за сборную Англии

Кейну вручили «Золотую кепку» за достижение отметки в 100 матчей за сборную Англии
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Матч 2-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Финляндией стал 100-м для нападающего и капитана сборной Англии Гарри Кейна в составе «трёх львов».

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Перерыв
0 : 0
Финляндия

Перед началом встречи бывшие футболисты английской национальной команды Эшли Коул и Фрэнк Лэмпард вручили Кейну «Золотую кепку».

31-летний нападающий дебютировал в составе сборной Англии в марте 2015 года в игре квалификации к чемпионату Европы — 2016 с Литвой, в котором «три льва» одержали победу со счётом 4:0, а Кейн отметился голом. Всего за английскую национальную команду футболист забил 66 голов и сделал 19 результативных передач.

В 1-м туре группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Англии победила Ирландию со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Деклан Райн и вингер Джек Грилиш.

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