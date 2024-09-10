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Салах провёл 100-й матч за национальную команду Египта

Салах провёл 100-й матч за национальную команду Египта
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Правый вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сегодня, 10 сентября, провёл свой 100-й матч за национальную команду. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka.

Салах сыграл свою 100-ю игру в футболке национальной команды в матче африканского квалификационного турнира к ЧМ-2026 года со сборной Гвинеи-Бисау. Игра закончилась вничью (1:1).

ЧМ-2026 - Африка . Группа A. 4-й тур
10 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Гвинея-Бисау
Окончен
1 : 1
Египет
1:0 Бальде – 42'     1:1 Салах – 70'    

За сборную Египта Мохамед Салах выступает с 2011 года. В составе национальной команды он провёл 96 матчей, в которых отметился 56 голами и 33 результативными передачами. В следующем туре Египет проведёт встречу со сборной Эфиопии. Встреча пройдёт 19 марта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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