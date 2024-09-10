Нидерланды — Германия: Ундав сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Германии. Команды играют на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте нападающий сборной Германии Дениз Ундав восстановил равновесие.

Ранее, на второй минуте полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс открыл счёт во встрече.

Последний раз сборные Нидерландов и Германии играли между собой в марте этого года. В той товарищеской встрече победу одержали немцы — 2:1.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: