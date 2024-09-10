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К защитнику «Байера» Та проявляют интерес клубы из АПЛ — источник

К защитнику «Байера» Та проявляют интерес клубы из АПЛ — источник
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Защитником «Байера» и сборной Германии Жонатаном Та интересуются клубы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, к футболисту проявляют интерес: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Отмечается, что трансфер в «Баварию», пытавшуюся купить защитника минувшим летом, маловероятен.

Жонатан Та перешёл из «Гамбурга» в «Байер» Леверкузен летом 2015 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл четыре матча за немецкий клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста «Байера» составляет € 30 млн.

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