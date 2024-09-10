Мангаш: когда возник вариант со «Спартаком», сразу сказал, что согласен поехать в Россию

Новоиспечённый левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, как он принял решение перейти в московский клуб из «Витории Гимарайнш».
— Как прошли переговоры со «Спартаком»?
— Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше всё было легко. Главное, что я хотел сюда.
— Что знал о «Спартаке» раньше?
— Это самый большой в клуб в России, у которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У «Спартака» огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться, — сказал Мангаш в видео на YouTube-канале красно-белых.
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на два года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мангаша составляет € 4 млн.
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