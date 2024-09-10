Англия — Финляндия: Кейн открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Англии и Финляндии. Игра идёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Мортен Крог из Дании. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн ворвался в штрафную площадь соперника, обыграл защитника и мощным ударом от перекладины послал мяч в сетку ворот Градецки.

Напомним, в 1-м туре англичане нанесли поражение в гостях сборной Ирландии (2:0), в то время как финны также на выезде крупно уступили команде Греции (0:3).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Англии является финалистом прошедшего Евро-2024, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2.