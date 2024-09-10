Колумбия — Аргентина: текстовая онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ начнётся в 23:30

Сегодня, 10 сентября, в матче 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года встретятся сборные Колумбии и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Маза Гомесом (Чили). Начало игры — в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом туре Колумбия сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а команда Аргентины разгромила Чили со счётом 3:0.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает третье место в группе из 10 команд, набрав 13 очков. Аргентина же, располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.