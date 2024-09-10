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Мангаш рассказал, кого из игроков «Спартака» он знал до перехода в клуб

Мангаш рассказал, кого из игроков «Спартака» он знал до перехода в клуб
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Новоиспечённый левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос, кого он знает из новых одноклубников.

«Знаю Олега Рябчука, который тоже играл в чемпионате Португалии. Мне знакомы имена Барко, Виллиана Жозе, за которого даже иногда играл в FIFA на приставке», — приводит слова Мангаша пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук перешёл в московский клуб летом 2023 года из греческого «Олимпиакоса». До этого он выступал за различные португальские команды, включая «Пасуш де Феррейра».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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