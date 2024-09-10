Криштиану Роналду признался в любви своей бывшей команде

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался в любви «Манчестер Юнайтед». Роналду играл за «красных дьяволов» в 2003-2009 годах, а также с 2021 года по 2022 год.

«Я всё еще люблю «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в видео в своём YouTube-канале.

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду становился обладателем множества наград, включая «Золотой мяч».

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду оформил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.