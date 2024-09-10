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Колумбия – Аргентина: стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2026 ЮА

Колумбия — Аргентина: стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2026 ЮА
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Сегодня, 10 сентября, в матче 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года встретятся сборные Колумбии и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Маза Гомесом (Чили). Начало игры — в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
1-й тайм
1 : 0
Аргентина
1:0 Москера – 25'    

Стартовые составы команд:

Колумбия: Варгас, Муньос, Москера, Лукуми, Мохика, Риос, Лерма, Ариас, Родригес, Дуран, Диас.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес, Монтьель, Де Паул, Паредес, Фернандес, Гонсалес, Альварес, Лаутаро Мартинес.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает третье место в группе из 10 команд, набрав 13 очков. Аргентина же, располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.

Календарь квалификации ЮА к ЧМ-26
Турнирная таблица квалификации ЮА к ЧМ-26
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