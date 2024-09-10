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Англия — Финляндия: Кейн оформил дубль

Англия — Финляндия: Кейн оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Англии и Финляндии. Игра идёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Мортен Крог из Дании. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Финляндия
1:0 Кейн – 57'     2:0 Кейн – 76'    

На 57-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн ворвался в штрафную площадь соперника, обыграл защитника и мощным ударом от перекладины послал мяч в сетку ворот Градецки. На 76-й минуте Кейн оформил дубль с передачи Нони Мадуэке.

Напомним, в 1-м туре англичане нанесли поражение в гостях сборной Ирландии (2:0), в то время как финны также на выезде крупно уступили команде Греции (0:3).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Англии является финалистом прошедшего Евро-2024, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2.

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