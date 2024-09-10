Моуринью: Осимхен — один из лучших игроков Африки, пускай он и часто падает на землю

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем «Галатасарая» Викторе Осимхене.

«Осимхен — фантастический игрок. Если бы я находился в клубе, который может потратить € 70-75, я бы купил его. У меня нет проблем с Виктором, у нас хорошие отношения, даже несмотря на то, что он часто падает на землю. Однажды я сказал Осимхену: «Послушай, ты один из лучших игроков Африки наряду с Салахом. До вас были Дрогба, Это’о и Веа», — приводит слова Моуринью HT Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на футболиста принадлежат «Наполи». Действующее трудовое соглашение игрока с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 100 млн.

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