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Албания — Грузия, результат матча 10 сентября 2024, счёт 0:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Грузия обыграла Албанию в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Албании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Грузии.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Грузия
0:1 Кочорашвили – 71'    

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Украины и Чехии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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