Грузия обыграла Албанию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Албании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Грузии.

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Украины и Чехии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.