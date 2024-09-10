Спортивный директор «Барселоны» Деку оценил работу Хави в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал работу испанского тренера Хави в каталонском клубе. Хави был уволен в мае этого года.

«Хави был очень важен для клуба в трудное время смены поколений, когда нам нужно было обновить команду. Он выиграл Ла Лигу, когда люди этого не ожидали. Хави дебютировал с игроками, которые сейчас имеются большое значение для клуба. Он выполнил свою работу и помог росту «Барселоны», — приводит слова Деку Sport.es

Напомним, после четырёх туров испанской Примеры каталонский клуб заработал 12 очков и на текущий момент располагается на первой строчке. В следующей игре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Жироной». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.