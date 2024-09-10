Германия совершила камбэк по ходу матча Лиги наций, но не смогла обыграть Нидерланды

Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Германии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс открыл счёт во встрече. На 38-й минуте нападающий сборной Германии Дениз Ундав восстановил равновесие. На 45+3-й минуте футболист немецкой национальной команды Йозуа Киммих вывел её вперёд. На 51-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис сравнял счёт в игре.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: