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Нидерланды — Германия 2:2, результат матча 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА 10 сентября

Германия совершила камбэк по ходу матча Лиги наций, но не смогла обыграть Нидерланды
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Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Германии. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Германия
1:0 Рейндерс – 2'     1:1 Ундав – 38'     1:2 Киммих – 45+3'     2:2 Думфрис – 51'    

На второй минуте полузащитник сборной Нидерландов Тейани Рейндерс открыл счёт во встрече. На 38-й минуте нападающий сборной Германии Дениз Ундав восстановил равновесие. На 45+3-й минуте футболист немецкой национальной команды Йозуа Киммих вывел её вперёд. На 51-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис сравнял счёт в игре.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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