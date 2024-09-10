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Чехия победила Украину со счётом 3:2 в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Чехии и Украины. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Битон (Шотландия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Чехии.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Чехии Павел Шульц, получив передачу от Вацлава Черны. Сравнял счёт на 37-й минуте нападающий Украины Владислав Ванат. Вывел Чехию вперёд на 45+2-й минуте снова Шульц, оформив дубль в игре. Увеличил преимущество Чехии на 80-й минуте хавбек Томаш Соучек, реализовав одиннадцатиметровый удар. Один мяч спустя четыре минуты отыграл Георгий Судаков.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Грузии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.