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Чехия — Украина, результат матча 10 сентября 2024, счёт 3:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Чехия победила Украину со счётом 3:2 в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Чехии и Украины. Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Битон (Шотландия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Чехии.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Украина
1:0 Шульц – 21'     1:1 Ванат – 37'     2:1 Шульц – 45+2'     3:1 Соучек – 80'     3:2 Судаков – 84'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Чехии Павел Шульц, получив передачу от Вацлава Черны. Сравнял счёт на 37-й минуте нападающий Украины Владислав Ванат. Вывел Чехию вперёд на 45+2-й минуте снова Шульц, оформив дубль в игре. Увеличил преимущество Чехии на 80-й минуте хавбек Томаш Соучек, реализовав одиннадцатиметровый удар. Один мяч спустя четыре минуты отыграл Георгий Судаков.

В группе 1 Лиги B также выступают сборные Грузии и Албании.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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