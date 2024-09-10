Армения неожиданно уступила Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Северной Македонии и Армении. Игра прошла на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс из Германии. Северная Македония одержала победу со счётом 2:0.

На 45+4-й минуте матча красную карточку получил защитник сборной Македонии Джоко Зайков. На 70-й минуте счёт в матче открыл македонец Энис Барди. На 79-й минуте отличился нападающий сборной Македонии Боян Миовски.

В указанной группе, кроме Армении и Северной Македонии, выступают Латвия и Фарерские острова. На данный момент квартет 4 Лиги С возглавляет Северная Македония, которая набрала четыре очка. Следом за ней идут Армения и Латвия, которые набрали по три очка. Замыкают группу Фарерские острова (1).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).