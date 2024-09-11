Увольнение Почеттино стало одной из главных причин разлада между владельцами «Челси» — GMS

Увольнение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси», состоявшееся минувшим летом, стало одной из основных причин конфликта между совладельцами лондонского клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали. Об этом сообщает Give me Sport.
По информации источника, Боули выступал за то, чтобы сохранить Почеттино в клубе. В конце минувшего сезона английской Премьер-лиги американский бизнесмен дал интервью, в котором заявил о намерении продолжить работу с аргентинским специалистом.
Однако Эгбали наряду с двумя спортивными директорами «синих» сомневался в кандидатуре Почеттино с первого дня его нахождения в клубе. По их мнению, 52-летний специалист не подходил лондонскому клубу ни с точки зрения стратегии развития, ни с точки зрения его личностных качеств.
Почеттино работал в «Челси» с июля 2023 года по июнь 2024 года.
Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: