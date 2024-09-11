Колумбия — Аргентина: Москера открыл счёт на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура квалификации Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и Аргентины. Национальные команды играют на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пьеро Маза Гомесом (Чили). На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера.

В прошлом туре Колумбия сыграла вничью со сборной Перу (1:1), а команда Аргентины разгромила Чили со счётом 3:0.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Колумбии занимает третье место в группе из 10 команд, набрав 13 очков. Аргентина же, располагается на первой строчке, заработав 18 очков. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.