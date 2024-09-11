Гути: возможно, сейчас Ямаль — лучший из всех прекрасных футболистов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

«Ламин — самый успешный из прекрасных футболистов. Возможно, сейчас Ламин лучший среди них. Не только в «Барсе», но и в сборной он является примером для подражания», — приводит слова Гути Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.

В нынешнем сезоне 17-летний вингер принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: