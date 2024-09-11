Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 10 сентября 2024 года

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Вчера, 10 сентября, во 2-м туре Лиги наций УЕФА состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 10 сентября:

Лига D. Группа 2. Андорра — Мальта — 0:1;

Лига С. Группа 4. Северная Македония — Армения — 2:0;

Лига С. Группа 4. Латвия — Фарерские острова — 1:0;

Лига B. Группа 1. Чехия — Украина — 3:2;

Лига B. Группа 1. Албания — Грузия — 0:1;

Лига B. Группа 2. Ирландия — Греция — 0:2;

Лига B. Группа 2. Англия — Финляндия — 2:0;

Лига A. Группа 3. Нидерланды — Германия — 2:2;

Лига A. Группа 3. Венгрия — Босния и Герцеговина — 0:0.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.