Кейн — о 100-м матче за сборную Англии: люблю доказывать, что люди критикуют меня зря

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после матча 2-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Финляндией (2:0), ставшим для него 100-м в футболке «трёх львов». 31-летний футболист оформил дубль в этой игре.

«Это был важный вечер для меня, я действительно горжусь. Хочу забивать голы и помогать команде. Всякий раз, когда во мне сомневаются, ещё больше жажду доказать людям, что они неправы. Я всегда хочу забивать голы и с нетерпением смотрю в будущее», — приводит слова Кейна BBC.

Нападающий дебютировал в составе сборной Англии в марте 2015 года в игре квалификации к чемпионату Европы — 2016 с Литвой, в которой «три льва» одержали победу со счётом 4:0, а Кейн отметился голом. Всего за английскую национальную команду футболист забил 68 мячей и сделал 19 результативных передач.

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